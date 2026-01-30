COPE
México, la Iglesia en el punto de mira

Las iglesias son vulnerables y no cuentan con protección, lo que las convierte en un blanco fácil en un país culturalmente católico y con un porcentaje todavía muy alto de práctica religiosa

Enfrentamientos en México entre narcotraficantes y policías
México, la Iglesia en el punto de mira

México vive bajo la presión y el miedo que provoca el crimen organizado. La extorsión, la violencia física, el chantaje y las amenazas son la estrategia permanente con la que el narco y los grupos criminales someten a los ciudadanos y los poderes públicos. 

Corrupción e impunidad son las dos caras de una misma realidad que muy pocos se atreven a denunciar. Los que lo hacen, acaban muertos. Y entre ellos, en los últimos años, se cuenta un número sobresaliente de sacerdotes y agentes pastorales.  

El pasado 28 de enero se publicó en México el Informe anual sobre la incidencia de la violencia contra sacerdotes, agentes pastorales, fieles e instituciones de la Iglesia, que constata que han aumentado los ataques y amenazas contra personas, comunidades católicas y lugares de culto. Robos, profanaciones, extorsiones e incendios provocados son las nuevas formas de violencia.

Las iglesias son vulnerables y no cuentan con protección, lo que las convierte en un blanco fácil en un país culturalmente católico y con un porcentaje todavía muy alto de práctica religiosa. Silenciar a la Iglesia es funcional a la corrupción y a la impunidad. Por eso en las zonas con mayor índice de criminalidad son, precisamente, las que registran el mayor número de ataques con la Iglesia católica.

