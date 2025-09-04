Mensaje intimidatorio de China

Xi Jinping está decidido a proyectarse como el gran protagonista de la geopolítica mundial. Con motivo del desfile del 80º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que coincide con el final de la II Guerra Mundial, el máximo mandatario chino ha organizado un desfile militar que constituye una explícita declaración de intenciones. Es, además, una exhibición de fuerza sin precedentes. Flanqueado por Vladímir Putin y Kim Jong-un, y con la presencia de representantes de otros Estados afines, como el presidente de Irán o el de Bielorrusia, Xi ha pronunciado un discurso plagado de amenazas poco o nada disimuladas. La humanidad, ha sentenciado, vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra. Hacer esta advertencia mientras se muestra al mundo un arsenal militar no parece un signo especialmente conciliador. El Gobierno chino ha exhibido armas desconocidas de largo alcance desconocidas hasta ahora, replicando una coreografía tan abrumadora como intimidatoria.

Mientras la energía política en Europa, y sobre todo en España, se malgasta en disputas domésticas de poco calado, China y sus aliados han emprendido un ambicioso plan para redefinir el orden mundial. Cuanto más tardemos en darnos cuenta de que vivimos una coyuntura histórica excepcional, menos probabilidades tendremos de preservar un equilibrio internacional respetuoso con nuestros valores y nuestra forma de vida. En este contexto, que España se haya desmarcado de sus socios europeos en sus relaciones con China solo puede interpretarse como una temeridad inspirada por intereses que, por cierto, son muy poco transparentes.