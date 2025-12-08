María como inspiración para renovar nuestro sí cotidiano

En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el papa León XIV ha pedido que encomendemos a María la oración por la paz. Primero en la oración matinal, tras el Ángelus, donde nos ha recordado que María recibió un corazón totalmente puro para acoger el mayor de los milagros, la llegada de Cristo como luz para un mundo herido.

María, en su libertad, lo acogió abrazando el proyecto de Dios y su sí nos debe interpelar a cada uno de nosotros también a la hora de renovar el sí cotidiano, con libertad, pero también con la responsabilidad que supone decir sí y acoger al Señor en nuestro corazón para que llegue a todo el mundo su mensaje de salvación.

Y después, esta misma tarde, en la tradicional ofrenda floral que tiene lugar en la Plaza de España en Roma, León XIV le ha pedido a la Virgen que cuide de una humanidad que sufre, pero que anhela e invoca justicia y esperanza.

Nuestra misión es ayudarnos a ser siempre Iglesia con y entre la gente, levadura en la masa de esa humanidad. Ojalá que, como ha suplicado el Papa, después de tantas puertas santas como se han abierto en este año jubilar, se abran ahora otras puertas de casas y oasis de paz en los que renazca la dignidad, se eduque en la no violencia y se aprenda el arte de la reconciliación.

María, madre de la Iglesia, es inspiración para esa misión, para que también en cada contexto, desde las más distintas realidades eclesiales, sepamos recoger las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestros contemporáneos, sobre todo de los pobres y de todos los que sufren.