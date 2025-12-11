María Corina, símbolo de la libertad

María Corina Machado ha logrado culminar su viaje a Oslo desde Venezuela. Aunque la opositora al régimen de Maduro no llegó a tiempo para recibir el premio Nobel, su presencia en la capital noruega posee una enorme fuerza simbólica. Cientos de compatriotas la recibieron con entusiasmo, y Machado ha tenido ocasión de dirigirse a los medios internacionales sin intermediarios. Su salida de Venezuela fue sumamente compleja y requirió un plan de acción respaldado por Estados Unidos. Este viaje constituye una afrenta simbólica a la dictadura de Maduro, que se ha mostrado incapaz de impedir que la opositora cruzara la frontera.

En Oslo, Machado pronunció un discurso de aliento y esperanza para Venezuela, en el que vaticinó la inminente caída del régimen. Durante su intervención, dedicó palabras especiales a los jóvenes venezolanos y subrayó la necesidad de que Estados Unidos se involucre en el esfuerzo por poner fin al chavismo. Machado exhortó a todas las naciones democráticas a facilitar el desenlace de la dictadura bolivariana. No obstante, se mostró cauta a la hora de legitimar una eventual intervención militar estadounidense.

María Corina Machado goza de una enorme legitimidad, tanto por su valentía como por los riesgos que ha asumido durante años en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. Sus palabras en Oslo deberían servir de estímulo para que la comunidad internacional contribuya a una transición democrática justa. Sin embargo, la volatilidad del régimen exige que cualquier acción combine, de manera equilibrada, determinación y prudencia.