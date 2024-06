Línea Editorial COPE: Un acuerdo necesario y razonable

En Bruselas, bajo la atenta mirada de la Comisión Europea, se ha alcanzado el Acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los profetas de calamidades dirán que el PP se ha vendido por un plato de lentejas y algunos llegarán a proclamar que demuestra que no hay difeçrencias entre Sánchez y Feijóo.

Afortunadamente para el buen funcionamiento de la democracia, el PP y el PSOE no son lo mismo, lo que no significa que no deban llegar a acuerdos. El que se ha alcanzado hoy permite avanzar hacia la despolitización del CGPJ, insta a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar protagonismo a los jueces en la elección de sus representantes; también prevé la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de modo que ningún político pueda ejercer el cargo. Con todo ello se evitarán las puertas giratorias y se reconoce a los vocales del CGPJ la facultad de proponer al presidente del Tribunal Supremo.