Lamentable espectáculo en el Congreso

La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión del Congreso dedicada a la Dana se saldó este lunes con un lamentable espectáculo. El fondo de la cuestión desapareció pronto y las intervenciones se dedicaron a descalificar a un líder del PP que no tiene competencias ni responsabilidad en lo sucedido durante aquella trágica jornada. Feijóo pensó que la mejor defensa era un ataque y se fajó con dureza y acidez frente a los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno. La falta de neutralidad de la presidenta socialista de la comisión, Carmen Martínez, contribuyó a incrementar la bronca.

Hace tiempo que las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado no investigan nada, concluyen poco y se instrumentalizan como herramientas de lucha partidista. Este modo de proceder solo sirve para incrementar el desapego a las instituciones de muchos votantes, que luego alimenta el voto radical de izquierda y de derecha.

Carlos Mazón cometió graves equivocaciones. Su ausencia de los puestos de mando cuando se cometió el error de no avisar a los ciudadanos supone una importante negligencia. Pero eso no lo convierte ni en un homicida ni en un enfermo mental, como sostiene Rufián. No pueden dejarse de investigar las posibles responsabilidades de la Confederación Hidrográfica y del Ministerio de Transición Ecológica. Así no se muestra respeto a la memoria de las 230 víctimas de la Dana, memoria que exige una búsqueda seria de la verdad y una investigación solvente para evitar nuevas tragedias.