Intoxica, que algo queda

Una investigación penal prospectiva es aquella que se inicia cuando no existe un hecho delictivo claro, pero se lleva a cabo por si suena la flauta. En el ordenamiento jurídico español están prohibidas. El Gobierno de España, en defensa cerrada de Pedro Sánchez a causa de las investigaciones judiciales sobre actividades profesionales de su esposa, ha aireado en los últimos meses la idea de que el juez Peinado había decidido investigar a Begoña Gómez, a ver si encontraba algo.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su dictamen del 7 de octubre, rechaza el archivo de la causa contra Begoña Gómez y solo deja fuera de la investigación los hechos que tienen que ver con Globalia. La investigación no es ni prospectiva, ni genérica, ni imprecisa. Basta leer el dictamen para comprender lo que dice, sin embargo, la ministra portavoz sostuvo ayer en rueda de prensa, sin rubor alguno, exactamente lo contrario a lo dictaminado por la Audiencia de Madrid. A eso se le llama mentir y hacerlo con descaro.

El mismo descaro con el que el Gobierno, por boca de su portavoz, miente acerca de la reforma de la ley orgánica que permitirá la excarcelación de más de 40 presos de ETA en prisión por delitos de terrorismo. Podría ser que la ministra no hubiera leído ni los textos del dictamen ni de la reforma legal. Podría ser que lo hubiera leído y no lo entendiera o, peor aún, que mintiera a sabiendas. Mentir es inmoral, pero también es inútil y, sobre todo, no sale gratis.