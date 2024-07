Integración de migrantes

Uno de los motivos que explica la victoria este domingo en las elecciones legislativas francesas del partido de Le Pen es el malestar por la gestión de la migración. Las políticas de integración del país vecino no han funcionado bien. No estamos hablando solo de los recién llegados sino de la tercera y cuarta generación de personas que descienden de extranjeros que llegaron en los años 60 y 70. Desde entonces, en no pocas ocasiones, en las familias de origen migrante se ha vivido un largo período de confrontación y de frustración provocado por varios factores. El migrante francés se encontraba y se encuentra con una cultura hermética. En nombre de una laicidad abstracta se le obliga a privatizar sus referencias religiosas y culturales.