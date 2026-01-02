Incertidumbres ante el nuevo año

Arranca un nuevo año civil que es siempre oportunidad de un nuevo comienzo. A la incertidumbre propia que genera el futuro, se unen profundos procesos de cambio que están creando desconcierto y desconfianza en las relaciones básicas que configuran la sociedad política. Durante el año pasado muchos se han preguntado qué más podía pasar para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumiera su responsabilidad y convocara elecciones generales ante una legislatura fallida, una situación de bloqueo que está generando pesimismo en la ciudadanía.

Ahora la pregunta es qué va a pasar en este 2026 que, de momento, viene cargado con una agenda de elecciones autonómicas y con una percepción generalizada de que la corrupción se había asentado en la estructura del partido socialista.

La forma en la que Pedro Sánchez ha respondido a esta situación de bloqueo institucional es la resistencia. Resistir tiene un límite cuando afecta a la configuración de nuestra democracia. Es lo que está ocurriendo con un Gobierno con Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, incapaz de una producción legislativa adecuada a los retos y las necesidades, con graves problemas a los que no se les da solución, como el de la vivienda, con una serie de casos de corrupción sin precedentes y con un deterioro de la convivencia democrática causado por la insistencia en levantar muros y hacer del adversario un enemigo. Un nuevo año debiera dar una nueva oportunidad a la política española por el bien de todos.