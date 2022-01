Inaceptable amenaza rusa

La decisión de Vladimir Putin de movilizar ingentes tropas rusas a la frontera con Ucrania, junto con una serie de maniobras intimidatorias, representa una amenaza en toda regla a la paz y la seguridad, tanto europea como mundial. El presidente ruso no puede aducir ninguna causa para su actuación que no sean sus afanes imperiales y su pretensión de controlar la soberanía de los países limítrofes con su territorio. Putin ha lanzado una provocación a Occidente que esperemos no se convierta en el inicio de una invasión de Ucrania lo que traería consecuencias nefastas.

El Gobierno español ha dejado claro, con el envío de la fragata Blas de Lezo al Mar Negro, que apoya sin fisuras la estrategia de la OTAN. El líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido al gobierno todo su apoyo en esta decisión. Pero el problema de Pedro Sánchez está, una vez más, en sus socios de Podemos, que pretenden condicionar al gobierno desde sus tópicos ideológicos. España debe estar con sus aliados en la OTAN, por responsabilidad y por una cuestión de conciencia: se trata de defender la libertad y el derecho internacional. Mostrar debilidad ante las pretensiones anexionistas de Rusia signficaría ceder ante quien suele manifestar un desprecio de las reglas de juego de la comunidad internacional. Puede que los líderes de Podemos no entiendan esta cuestión, pero sería grave que su ceguera ideológica arrastrara al gobierno de España.