Francia abre un debate ineludible

Francia se convertirá en el primer país de la Unión Europea en prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años. La norma podría entrar en vigor en septiembre y, a falta de conocer sus detalles finales, el Gobierno francés ha mostrado una determinación razonable para afrontar un problema que inquieta cada vez más a las familias. La forma en que las nuevas generaciones socializan, aprenden y se informan, está profundamente condicionada por un avance tecnológico, no exento de riesgos, que el legislador no puede ignorar. Las evidencias científicas sobre el impacto negativo de las redes en la salud mental juvenil son, además, cada vez más concluyentes.

El debate es complejo y nadie duda del papel clave de las familias en la educación de los menores. Fomentar buenos hábitos y un uso responsable de la tecnología es esencial, incluso entre los adultos. Pero el peso que hoy tienen las redes en el desarrollo infantil es tan intenso que quizá no baste con limitar la respuesta al ámbito doméstico.

La oposición de sectores como La Francia Insumisa no sorprende, ni tampoco faltarán en España quienes vean en esta medida un paternalismo excesivo. Sin embargo, dejar la tecnología a su libre evolución y confiar en la autorregulación de las grandes plataformas no parece una opción realista cuando lo que está en juego es la salud de los más jóvenes y, por tanto, de los más vulnerables.