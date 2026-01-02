Fermentos de cambio en Irán

Los jóvenes iraníes han vuelto a ocupar las calles tres años después de las manifestaciones motivadas por el asesinato de la joven Mahsa Amini, mientras estaba en custodia policial acusada de no usar correctamente el hiyab. En esta ocasión, las protestas están motivadas por cuestiones de naturaleza económica que afectan a la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. La inflación, la depreciación de la moneda y la carestía de la vida han motivado el cierre de los comercios en Teherán.

A los comerciantes se han sumado los jóvenes, mientras las protestas iban extendiéndose desde Teherán hacia otras ciudades del país. Las noticias relativas a la respuesta del régimen son confusas. La policía ha cargado contra los manifestantes y se habla de siete víctimas mortales, y al mismo tiempo, el Gobierno ha usado un tono conciliador al anunciar su voluntad de dialogar con comerciantes y con sindicatos.

La República de Irán es una teocracia que se sostiene sobre la represión, pero lo que en estos días se está viviendo merece atención. Es verdad que el régimen de los ayatolás no pasa por su mejor momento después de la guerra con Israel durante el pasado mes de junio y de los ataques de Israel contra Hamás.

Pero las dictaduras, por terroríficas que sean, no se vencen con intervenciones militares externas. El derecho internacional ni es banal ni puede ser banalizado. Esperemos que, de estas protestas, surja un sujeto social capaz de generar un cambio, que sí merece el apoyo de la Comunidad Internacional.