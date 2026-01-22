Felipe VI en el Parlamento Europeo

Con motivo del cuarenta aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, el Rey Felipe VI ha pronunciado un relevante discurso en el Parlamento de Estrasburgo. En un momento de profundos cambios en la política internacional que demandan una redefinición permanente del proyecto, Felipe VI reconoció que la Unión Europea ha sido un factor determinante de la transformación reciente de España y que “no podemos darla por descontada”.

La mirada agradecida al pasado debe contribuir a construir un futuro basado en la defensa de la soberanía común y la unidad de actuación, no en la sola concordia de intereses económicos o de poder.

En una intervención muy aplaudida, Felipe VI recordó que la UE es “un proyecto de convivencia que nos ha hecho a todos más libres, más prósperos, e incluso más fuertes”. Una convivencia basada en normas y diálogo como cauce para resolver conflictos, promover la paz, la estabilidad y la cooperación. Afrontar retos inmediatos como la defensa común y la autonomía estratégica, reforzar el “vínculo trasatlántico basado en el respeto y la lealtad”, hace más necesario, si cabe, el proyecto europeo, en estos tiempos de incertidumbre y oscuridad.

Este proyecto debe priorizar la creación de un espacio de libertades en los que sea posible la justicia social con los pilares de la educación y la sanidad. Debe ser un espacio, como ha recordado el Rey de España, “donde las lenguas, culturas, tradiciones, y tantos aspectos de nuestra identidad, sean preservados”. Y en ese sentido, ha subrayado que “la fuerza sin principios equivale a la barbarie”.