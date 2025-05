Mucha familia, menos sociedad

Madrid - Publicado el 03 may 2025, 13:41 - Actualizado 03 may 2025, 13:42

Las encuestas que se han hecho con motivo del apagón pueden considerarse un buen retrato de qué nos preocupa y de que nos interesa a los españoles. Sabemos lo que consideramos importante y valioso no por nuestras intenciones o por nuestras declaraciones, sino por cómo reaccionamos ante las circunstancias, en este caso ante la circunstancia imprevista de quedarnos sin luz.

Los sondeos reflejan que hubo dos cosas que nos preocuparon especialmente cuando vimos que se había cortado el suministro eléctrico: una fue tener problemas de abastecimiento, no disponer de alimentos suficientes, y la otra no tener noticias de nuestros familiares y de nuestros seres queridos. Eso fue lo que nos tuvo inquietos mucho más que la posible inseguridad, o el que el apagón fuera un acto de guerra y hubiera dañado a infraestructuras críticas. En contra de lo que a veces parece, el sesgo catastrófica de algunas informaciones y de algunas redes sociales no es el dominante en la opinión pública.

Nos sentimos y sabemos dependientes del abastecimiento y de la familia. Estamos acostumbrados a disponer de lo básico para vivir pero somos conscientes de que no cae del cielo. Es desde luego un síntoma de realismo. Quizás la pandemia nos hizo conscientes de una dependencia material que antes teníamos olvidada. La dependencia de la familia está confirmada por otras encuestas que revelan un alto nivel de sentido de dependencia a esta primera célula social. Es un buen síntoma, una resistencia ante el individualismo que avanza en otras sociedades. Lo significativo es que la

pertenencia familiar en España no abra a otras pertenencias, a organizaciones sociales, entidades de voluntario u otro tipo de cuerpos intermedios. En España la participación en estas organizaciones es escasa según los sondeos. Síntoma de que la familia nos presta una ayuda elemental, nos apoya, no nos deja solos pero no nos impulsa a asociarnos con otros y a construir una sociedad más vertebrada.