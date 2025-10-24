La familia, esperanza para la sociedad

El Papa León XIV ha dedicado un importante discurso a los delegados de las sedes del Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. El tema central ha sido la familia como espacio privilegiado para el amor y, por tanto, para la verdadera construcción social. Es indudable que la familia es una institución que cumple con funciones de protección, educación y apoyo de impagable valor social, pero, más allá de esas funciones, recuerda el Papa, «la familia es un lugar idóneo para las primeras experiencias de confianza, entrega y perdón».

El cuidado de la familia y el cuidado de las relaciones interfamiliares es fuente de paz social y de ternura, y también una imprescindible escuela de servicio. Para que esto sea así, y para que las potencialidades que albergan las relaciones familiares puedan desarrollarse, es preciso fomentar y promover la vida familiar. El Papa se pregunta cuántas mujeres no se ven abocadas a la marginación y a la soledad por acoger la vida que crece en su vientre, y cuántas familias malviven sin poder ofrecer a sus hijos una vida plenamente digna. Acoger, promover y proteger a la familia no es una antigualla, ni puede ser visto como una carga. En realidad, es un signo de esperanza y de renovación social.

León XIV ha recordado en este discurso que la vida humana debe ser acogida siempre con respeto, cuidado y gratitud. Por eso, la comunidad civil y la comunidad eclesial deben comprometerse constantemente en devolver a la maternidad su plena dignidad. La maternidad y la paternidad no son cargas que pesan sobre la sociedad, sino una esperanza que la fortalece y la renueva.