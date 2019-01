La dinámica imperial de Xi

Tiempo de lectura: 1



Desde el año 2005 China ha dejado claro en su Ley antisecesión que rechazará cualquier intento de independencia de Taiwan. Ayer el Presidente Xi Jinping lo recordó de nuevo, y dejó claro que esta es la política que China seguirá con relación a la isla. Para evitar falsas interpretaciones y frustrar cualquier esperanza añadió que China, aunque aboga por una reunificación pacífica, no descarta el uso de la fuerza si desde Taiwan se intentan maniobras políticas independentistas. “Los chinos no combaten a los chinos” dijo el Presidente en su discurso de ayer. Curiosa afirmación cuando se amenaza con la fuerza a 23 millones de taiwaneses que nunca han querido vivir bajo el imperio comunista. La Presidenta de Taiwan, contraria a la tesis de “un país dos sistemas”, no parece dispuesta a creerse las promesas chinas de reconocimiento de la propiedad privada, la libertad religiosa y el pluralismo político.

Taiwan lleva decenios viviendo en una situación política distinta a China y los taiwaneses participan activamente en la vida política y social de su país legitimando un régimen de vida propio. China debería respetar esta situación y buscar la normalización política internacional sin invadir la autonomía de Taiwan. En plena guerra comercial con Estados Unidos y en un contexto internacional en el que Rusia también busca posicionarse, China opta por una dinámica imperial como modo de presencia.