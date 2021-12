Difícil equilibrio

El Gobierno ha convocado para mañana una conferencia de presidentes para coordinar la respuesta al incremento de casos de la sexta ola. Volvemos a asistir a un ciclo que ya hemos vivido. El Gobierno de Sánchez, que delegó ya en 2019 cualquier respuesta sanitaria en las Comunidades Autónomas, se ha negado a hacer recomendaciones y a sugerir restricciones. Desde hace tiempo ha optado por la estrategia de convivir con el virus con el propósito de que la economía no siga sufriendo. Somos el país con la recuperación más débil de la Unión Europea, recuperación que podría ser más robusta si el Gobierno hubiese empezado a gastar la ayuda europea con más agilidad.

Los expertos venían recomendando desde hace semanas que se tomaran medidas. Cuando la atención primaria y las urgencias de los hospitales han empezado a tener problemas, las Comunidades Autónomas han empezado a buscar soluciones, cada una por su cuenta. Cataluña quiere volver a recuperar el toque de queda, pero está a merced de lo que decidan los tribunales. La legislación sanitaria para restringir derechos en situaciones excepcionales, que el Gobierno prometió, nunca llegó. Y una vez más se ve que es necesaria.

No es fácil encontrar el modo de luchar contra el virus y, a la par, no arruinar la economía. Pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada, o confiarlo todo a una supuesta cogobernanza que, en realidad, supone que se adopten 19 soluciones diferentes.