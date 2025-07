Cuba resiste

Hace cuatro años, los días 11 y 12 de julio de 2025, Cuba vivió un estallido social como respuesta a las restricciones económicas y la escasez de alimentos y medicamentos, pero también como reacción frente a las restricciones en materia de libertad de expresión. La pandemia aisló a Cuba al mismo tiempo que el Gobierno de Díaz Canel, cuya popularidad ya entonces era infinitamente más baja que la de Fidel Castro, arremetía contra artistas e intelectuales. La red de activistas del Movimiento de San Isidro llamó a ocupar el Malecón de la Habana mientras se difundían proclamas a favor de la libertad y contra el comunismo. El castrismo acusó a Estados Unidos de alentar la contrarrevolución, movilizó a sus fieles para ocupar las calles y desató una represión policial que disparó el número de desapariciones forzosas. Cuba nunca lo ha reconocido ni le han importado lo más mínimo las presiones internacionales que se sucedieron inmediatamente. El Gobierno de Diaz Canel condenó a casi un millar de cubanos por esas protestas y desde entonces no ha bajado la guardia. Aparentemente nada cambió en Cuba, pero algo definitivo sucedió. Desde 2021 no han cesado las manifestaciones contra el régimen, el Movimiento San Isidro y Patria y Libertad abrieron una brecha que ahonda en la que han mantenido abierta todos los disidentes que han perdido la vida en las cárceles cubanas, o los exiliados que nunca han dejado de pelear por su país. La mayoría silenciosa ya no es tan silenciosa y parece perderle el miedo al castrismo.