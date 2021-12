Reconstruir La Palma

Afortunadamente, el día de Navidad pudo darse por apagado el volcán de la Palma. Han sido 85 días de erupción que han dejado importantes daños. Más de 7.000 personas siguen desplazadas. No todas ellas han perdido sus casas, pero antes de poder regresar habrá que esperar a que se enfríen las coladas y, sobre todo, a que haya menos concentración de gases peligrosos. La detección temprana y las evacuaciones han permitido que no se haya producido ninguna desgracia personal. Lo más urgente en este momento es resolver el problema de más de 2.300 personas que han perdido su alojamiento para siempre. De momento el Gobierno de Canarias ha entregado 25 viviendas, ha comprado 92 pisos y ha levantado 30 viviendas modulares de madera. Pero es una respuesta insuficiente. Hacen falta casi 1.400 viviendas nuevas. La reconstrucción, además, debe servir para solucionar la situación económica y laboral de los palmeros. Hay 180 explotaciones agrícolas destrozadas y más de 125 negocios afectados. Más de 1.000 trabajadores están en ERTE. Es importante que el Plan que aprobó el Gobierno se ejecute con rapidez, algo que no ha sido habitual en otras situaciones.

Pero los palmeros, además de dinero, necesitan energía y razones para volver a empezar. Y eso es quizás lo más difícil. En este sentido serán de gran ayuda los esfuerzos de la sociedad civil. Durante semanas, voluntarios de varias partes de España han ayudado a limpiar la ceniza y a realizar otras labores. Ahora es necesario que esa corriente de solidaridad continúe para dar ánimo, fortalecer la innovación y la apuesta por un futuro mejor.