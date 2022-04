Conciencia e ideologías

Durante la Asamblea de la CEE que está desarrollando esta semana, se ha presentado a los medios la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia recientemente aprobada. Es un asunto trascendental, porque la conciencia es la facultad humana de decidir de acuerdo con la concepción universal del bien y el mal. Sin embargo, las modas culturales imperantes diluyen esa concepción, de manera que se identifica el bien con lo que vota una mayoría, según el juego de las alternancias del poder. A este respecto, la nota recuerda a los políticos católicos que la libertad no puede separarse del respecto a los derechos humanos inviolables, que no puede depender de la voluntad de los gobernantes de turno. Por eso el obispo responsable de la Comisión para la Doctrina de la Fe, Enrique Benavent, ha pedido a los parlamentarios católicos que promuevan enmiendas que al menos minimicen el efecto de aquellas leyes que atenten contra la dignidad humana, tanto al principio como al final de la vida, en clara alusión a las leyes de reforma del aborto y de la eutanasia.

Como señala la nota, en nuestro contexto cultural los derechos humanos no son vistos como límites que el Estado no puede traspasar, sino como expresión de los propios deseos subjetivos. Los obispos españoles realizan un importante servicio, no sólo a los católicos, al suscitar en el debate público un despertar de las conciencias, que a veces parecen narcotizadas por ideologías de uno u otro signo, y al defender la objeción de conciencia como una protección última de la libertad y el pluralismo