Una comunicación de paz

Madrid - Publicado el 12 may 2025, 19:07

León XIV se ha reunido esta mañana con los periodistas acreditados ante la Santa Sede y ha comenzado agradeciéndoles su trabajo, que ha enmarcado en el Sermón de la Montaña y la conocida bienaventuranza que se refiere a los que trabajan por la paz.

Se trata de una bienaventuranza que toca muy de cerca a los periodistas, por cuanto llama a cada uno al compromiso de llevar adelante una comunicación diferente, que no busque el consenso a toda costa, que no se vista de palabras agresivas, que no adopte el modelo de la competición, que nunca separe la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla.

La paz, tan presente en las palabras del Papa en estos días, comienza por cada uno de nosotros, por la manera en que miramos a los demás, los escuchamos y hablamos. Y, en este sentido, la forma de comunicar es esencial: es necesario desechar la guerra de palabras, el paradigma de la guerra también en la comunicación.

El Papa ha tenido un emocionante recuerdo para los periodistas encarcelados por contar la verdad, y ha pedido su liberación. La Iglesia reconoce en estos testigos, algunos incluso han llegado a dar la vida por la mencionada verdad, el coraje de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque así estarán en condiciones de poder tomar decisiones libres. Los nuestros son tiempos difíciles de vivir y de narrar; tiempos que presentan el desafío de una nueva revolución, la de la inteligencia artificial, como en su día lo fue la revolución industrial. Por eso necesitan testigos capaces de ponerse en juego por completo para contarle al mundo la verdad, por incómoda que sea.