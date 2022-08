Complicado nuevo curso político

Arranca una semana en la que se despide agosto y comienza un nuevo mes, que coincide con el inicio de un nuevo curso político marcado por las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo y, con toda probabilidad, las elecciones generales en el mes de diciembre. Mientras el partido socialista ha decidido rentabilizar el cuarenta aniversario de la victoria de Felipe González con la presencia de Pedro Sánchez en más de una treintena de mítines hasta fin de año, el partido popular insiste en el mensaje de solvencia y moderación de Alberto Núñez Feijóo. Un mensaje capaz de ofrecer una imagen de unidad sin fisuras en torno a un líder eficaz que no busca la confrontación, ni es preso de la demagogia populista.

Da la impresión de que el PSOE no ha aprendido la lección de las derrotas recientes en Madrid y en Andalucía y ha optado por la confrontación y el radicalismo. Especialmente en todo lo referido a las leyes de la ingeniería social que implican una concepción de la persona y de su vida en sociedad. Sin la más mínima posibilidad de un diálogo político de altura entre las formaciones mayoritarias, convendría que el Partido Popular no deje que Pedro Sánchez lleve la iniciativa, ni marque la agenda política. Y, sobre todo, que se mantenga al margen de la permanente provocación que alimentan los ministros socialistas para ganar un protagonismo que no consiguen con sus actuaciones de oficio. En un momento en el que las encuestas apuntan hacia un cambio de ciclo, el Partido Popular debiera fortalecer el crédito que le confiere un proyecto solvente de transformación social y de regeneración moral y democrática.