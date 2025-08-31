La coherencia de un político católico

Esta semana, el papa León XIV, en un mensaje dirigido a una delegación de representantes políticos y personalidades civiles de Francia, les ha pedido a los políticos católicos que actúen conforme a su fe.

En un contexto tan complejo como el nuestro, en el que una laicidad mal entendida a veces dificulta la tarea de los políticos católicos, se hace más necesario que nunca el testimonio valiente, sin complejos.

No hay separación en la personalidad de una persona pública. No hay, por un lado, el político, y por otro, el cristiano, sino que está el político que, bajo la mirada de Dios y de su conciencia, vive cristianamente sus compromisos y sus responsabilidades.

Los políticos católicos están llamados, por tanto, a fortalecerse en la fe, a profundizar en la doctrina que Jesús ha enseñado al mundo, en particular en la doctrina social, y a ponerla en práctica en el ejercicio de sus funciones y en la redacción de las leyes.

No deben temer proponerla y defenderla con convicción, porque es una doctrina de salvación, que busca el bien de todo el ser humano, la edificación de sociedades pacíficas, armoniosas, prósperas y reconciliadas.

Es cierto que el compromiso abiertamente cristiano de un responsable público no es nada fácil, especialmente en ciertas sociedades occidentales donde Cristo y su Iglesia están marginados, a menudo ignorados y a veces ridiculizados.

También hay que tener en cuenta las consignas de partido y las colonizaciones ideológicas a las que están sometidos los políticos. Pero precisamente por eso se necesita el coraje de hombres y mujeres coherentes; se necesita que tengan el coraje de decir a veces “no”, cuando está en juego la verdad y, por lo tanto, algo tan importante como dar un verdadero testimonio cristiano en la vida política.