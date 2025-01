Luis Tudanca y Juan Espadas, líderes del PSOE en Castilla y León y Andalucía han decidido renunciar a postularse de nuevo en los congresos que de su partido que se abrirán en sus respectivas comunidades autónomas. Ambos dejarán el camino libre para que otros candidatos afines al aparato de Ferraz, y por tanto a Sánchez, asuman la difícil misión de derrotar en las urnas a los Gobiernos de los populares Fernández Mañueco y Moreno Bonilla. En nombre de la renovación y de la unidad, Tudanca y Espadas serán sido sustituidos por personas que no alberguen la menor crítica a la línea política de Sánchez y que asuman punto por punto su estrategia de polarización. La batalla electoral será dura y el presidente Pedro Sánchez cree que necesita unidad de mando para coordinar la estrategia del partido en las diferentes comunidades autónomas, y para eso es necesario el apoyo incondicional de los líderes regionales. Por eso va a llevar a Andalucía a su vicepresidenta primera, aunque ella ni afirma ni desmiente.

Desalojado Lobato en Madrid y jubilado Lambán en Aragón, donde Ferraz ya está presionando a fondo para que salga su candidato, solo quedará García Page como figura que no se pliega al sanchismo. El Gobierno de España es la cantera a la que el presidente recurre para extender su brazo ejecutor desde la Fiscalía general del Estado al Banco de España, pasando por las comunidades autónomas. Su modo de proceder ya no sorprende, aunque no deja de llamar la atención el hecho de que el PSOE se limite a aplaudir al líder. A eso va reduciéndose el partido: a ser la claque del presidente.