Clamor de los obispos contra la “masacre” en Gaza

"Los obispos han hablado claro sobre lo que califican de “masacre” en Gaza"

García Magán, secretario general de la CEE, en el Fin de Semana de COPE junto a Cristina López
Escucha la línea editorial de la mañana del viernes 3 de octubre de 2025

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

Los obispos han hablado claro sobre lo que califican de “masacre” en Gaza: “Es imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana, la legalidad internacional y la búsqueda del bien común”. Así se lee en la declaración institucional presentada ayer por la CEE.

El pronunciamiento está en línea con los reiterados llamamientos del Papa y con las palabras e iniciativas de episcopados de todo el mundo, que le han dicho a Israel que su intervención en Gaza hace ya tiempo que nada tiene de autodefensa. Para la Iglesia resulta obligado asumir “un posicionamiento moral y político que se una a la palabra del mismo Dios para gritar: ¡no matarás!”. En Gaza o en cualquier otro lugar del mundo que sufra la guerra, sea Ucrania, Sudán, Myanmar, el Sahel, Haití o Nigeria.

Con todo, a nadie se le oculta la existencia de un vínculo histórico muy especial con el pueblo de Israel. Desde esa amistad, los obispos se unen a Iglesias locales como la alemana o la de EE.UU. y condenan la “respuesta desproporcionada e inhumana” del Gobierno israelí a los “execrables” crímenes de Hamás del 7 de octubre de 2023. No tocaba entrar en detalles sobre el plan del presidente de EE.UU. “Bienvenidas sean las iniciativas para lograr la paz”, se limitan a decir los obispos, desde la urgencia de que la guerra pare de inmediato.

