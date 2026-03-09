El Papa ha vuelto a pedir este domingo que cesen las hostilidades en Oriente Medio. Las noticias que nos siguen llegando desde la zona causan profunda consternación. A los episodios de violencia y devastación, y al clima generalizado de odio y miedo, se suma el temor de que el conflicto se extienda y otros países de la región, entre ellos el querido Líbano, como se ha referido a él León XIV, puedan volver a sumirse en la inestabilidad.

Desde el inicio de su pontificado, el Papa ha puesto a la paz en el centro de sus preocupaciones; esa paz de Cristo resucitado con la que saludó al mundo desde el balcón de san Pedro en pleno tiempo pascual, cuyo fruto solo puede ser una paz desarmada y desarmante para todos los hombres de buena voluntad.

La voz de León XIV se ha alzado con autoridad desde entonces para no dejar de denunciar los conflictos abiertos que nos asolan. Este domingo, ha vuelto a pedir con firmeza que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y que se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos.

En palabras de León XIV, es el momento de la súplica confiada a María, Reina de la Paz, para que interceda por quienes sufren a causa de la guerra y acompañe a los corazones por los caminos de la reconciliación y de la esperanza. Empecinarse en los caminos contrarios del odio, no traerá nada bueno. León XIV ha sido claro cuando ha hablado del abismo irreparable en el que el mundo puede colocarse tras desencadenarse la guerra en Irak. Conviene escuchar las prudentes y sabias palabras del Papa, porque no sería la primera vez que, empecinándose en el camino de las operaciones unilaterales y preventivas, se termine generando un mal mayor que el que se pretende combatir.