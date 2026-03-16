Castilla y León, punto de partida

Las elecciones autonómicas de Castilla Y León no han dado la mayoría absoluta a ningún partido. El PP, después de 40 años gobernando, ha subido cuatro puntos. Vox, que después de las elecciones en Extremadura y Aragón tenía las expectativas muy altas, se ha quedado por debajo del 20 por ciento. En cualquier caso, las derechas suman más del 54 por ciento. Lo lógico es que Vox flexibilice sus posiciones para facilitar el Gobierno.

Hay otra lectura de estas elecciones. El bipartidismo del PP y PSOE suma el 66 por ciento. Como ya sucediera en anteriores comicios autonómicos, la izquierda a la izquierda del PSOE sufre un duro varapalo que en este caso le deja sin representación. El PSOE rentabiliza con dos escaños más una escasa subida de 0,7 por ciento. En cualquier caso, Carlos Martínez, el candidato más alejado de Sánchez y con más experiencia local, es el que mejor resultado ha obtenido en las tres últimas elecciones autonómicas. El propio Martínez se mostró dispuesto a un acuerdo para dejar gobernar a la lista más votada, lo que cual fue inmediatamente rechazado la dirección nacional del PSOE.

Toda la legislatura ha demostrado que el PSOE de Sánchez no quiere alcanzar acuerdos de Estado con el PP. Esa ha ido su norma. Por otra parte, en este momento político el PP sólo puede apostar por una alternativa viable al sanchismo, y eso pasa por acuerdos razonables y proporcionales con VOX dentro de nuestro marco constitucional. Castilla y León puede ser el punto de partida.