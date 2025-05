Entre el boicot y la participación

La oposición venezolana que lidera María Corina Machado decidió no concurrir a las elecciones parlamentarias que el chavismo celebró el pasado domingo. Otros, como Capriles o González, portavoz de la plataforma unitaria que participó en las conversaciones entre oposición y gobierno, sí han participado y sí van a estar en la Asamblea Nacional. El dilema de la oposición, entre participar o no participar, se resolvió ampliamente a favor del boicot. Y esto tiene consecuencias cara al futuro. Como señalan algunos expertos en aquel país, en Venezuela podrá haber votaciones, pero ya no habrá elecciones. Y no solo eso. El dilema ha quebrado, una vez más, la unidad de la oposición. Maduro puede hacer como que lo ha ganado todo, y se dirige ahora a una reforma constitucional. Para celebrarlo, ha ordenado secuestrar a Catalina Ramos, una de las dirigentes del partido de Corina Machado. Con una oposición rota, una sociedad desmovilizada y una Asamblea Nacional plenamente chavista, ¿qué papel le queda a la oposición? Actuar desde dentro es tachado de colaboracionista, mientras que el boicot es considerado estéril y contraproducente. Y entre un extremo y otro la oposición tendrá que decidirse, porque su fractura, como atestigua la más reciente historia de Venezuela, juega en contra del cambio que este país necesita desesperadamente.