800 años de la catedral de Toledo

La catedral de Toledo ha inaugurado las celebraciones por su octavo centenario con el pregón presidido por el arzobispo, Francisco Cerro, acompañado de representantes de las distintas administraciones.

El Papa León envió un mensaje en el que se mostró confiada en que será una oportunidad para que la catedral muestre, “a través de importantes celebraciones litúrgicas y eventos culturales, el rico patrimonio espiritual de esa Iglesia particular y su proyección a un futuro lleno de esperanza”. Esta es justamente la intención de la archidiócesis primada de España. Con el lema 'Ven y siente el latido del corazón de Toledo”, se quiere mostrar a través de exposiciones, jornadas internacionales y encuentros culturales cómo “la fe, el arte, la música y el patrimonio” han dialogado a lo largo de estos 800 años en esta obra cumbre del gótico.

De ese diálogo fe-razón nacieron piezas artísticas exhibidas en esta catedral de un valor imposible de exagerar, pero también otro singular tesoro que se custodia en Toledo, la liturgia mozárabe, una herencia visigoda. Con todo, el acontecimiento central de este octavo centenario será la apertura el 25 de octubre de un Año Jubilar.

Para este Jubileo hay programados diversos encuentros y jubileos para familias, artistas, consagrados, niños bautizados, enfermos, sacerdotes o abuelos. Son la expresión de una Iglesia local viva y consciente de su singularidad por el interés que su patrimonio suscita en cientos de miles de visitantes cada año. Una Iglesia para la que el Papa confía en que este Jubileo sea ocasión de renovación interior que le permita añadir nuevos capítulos a su ya formidable historia.