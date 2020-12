La abstención en las legislativas venezolanas supera el 80 % en la mayoría de los centros de votación

La abstención supera el 80 % en algunos centros de votación del este de Caracas en los comicios legislativos de este domingo, para los que se convocaron a 20,7 millones de venezolanos, aseguraron a Efe los coordinadores de seis colegios electorales de la capital.

Pasadas las cinco de la tarde, Efe visitó seis centros situados en los municipios capitalinos de Libertador, Chacao y Sucre, y comprobó que en ninguno de ellos había votantes en cola, cuando faltaba menos de una hora para el cierre oficial de estos puntos, de acuerdo a la normativa electoral.

Esta regla establece que los centros deben cerrar a las seis de la tarde (22.00 GMT) a menos que haya electores esperando para sufragar. Pese a la escasez de votantes que se ha registrado en toda la jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la extensión del proceso por una hora más.

CENTROS VACÍOS

Los coordinadores de los centros consultados por Efe explicaron, sin acceder a ser grabados en audio o vídeo por temor a represalias, que la participación había sido menor al 20 %, al menos hasta las cuatro de la tarde (20.00 GMT).

Por ejemplo, en la escuela Santa Gema, del municipio Sucre, para las 20.00 GMT habían participado 265 ciudadanos del total de 5.600 inscritos, lo que muestra una abstención de 95.3 %, luego de 10 horas de jornada y a dos horas de cerrar el centro.

En el colegio La Consolación, otro centro ubicado en la localidad de Libertador, aseguraron a Efe que para las seis de la tarde habían votado 778 electores de los 7.117 inscritos, un resultado que refleja 89.1 % de abstención, justo a la hora de cierre.

Por su parte, el colegio Don Bosco, que se encuentra en el acomodado municipio Chacao, contabilizaba 201 votos cuando faltaba poco más de una hora para el cierre, lo que se traduce en 95.1 de abstencionistas, pues su padrón electoral es de 4.120 ciudadanos.

UNA HORA MÁS

En todos estos centros, los coordinadores civiles y militares ofrecieron los datos con reticencia y en dos de ellos optaron por no revelar la cifra parcial de participación, una interrogante que respondieron con las expresiones "baja" o "muy baja".

De igual modo, en estos centros prohibieron la toma de imágenes y aseguraron que se mantendrían abiertos más allá de la hora electoral, antes de que se conociera el anuncio del CNE. A raíz de ello, Efe constató cómo un centro del municipio Libertador que estaba sin electores a la hora del cierre mantuvo sus puertas abiertas y recibió a una votante a las 22.10 GMT.

ELECCIONES CUESTIONADAS

Los comicios, en los que no participó la oposición mayoritaria que controla actualmente el Parlamento, no serán reconocidos por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que no están dadas las condiciones para ser vistos como un proceso democrático.

Pese a que los grandes nombres de la oposición no acudieron a las elecciones, sí lo hicieron algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tras la intervención, el Supremo nombró como líderes de esas formaciones a antiguos militantes expulsados de las organizaciones y acusados de corrupción por sus excompañeros, dejando de lado a aquellos políticos que los encabezaban hasta ese momento.

LA ABSTENCIÓN, SEGÚN LA OPOSICIÓN

El líder opositor Juan Guaidó, jefe del Legislativo y reconocido como presidente encargado de Venezuela por unos 50 países, aseguró a través de Twitter que la abstención, la opción a la que llamó, superó el 82 %, un dato que no podrá ser corroborado hasta que el CNE emita el primer boletín con resultados.

La oposición mayoritaria instauró un "Observatorio contra el Fraude" y en nombre de esta instancia ofrecieron varios reportes a lo largo del día para detallar las irregularidades que, aseguran, se cometieron en el proceso.

"En este momento la información que hemos recopilado nos permite afirmar que más del 80 % de los venezolanos le dijo no al fraude, una abstención, un reclamo", dijo el legislador Freddy Guevara, en el último balance de la jornada.