El virólogo más prestigioso de Alemania confiesa lo que más le preocupa de ómicron: "Nuevo peligro"

La llegada de la variante ómicronha puesto bajo alerta a expertos de todo el mundo. No obstante, lo que ha traído especialmente consigo ha sido un duro debate que ha enfrentado al alarmismo frente a la verdadera preocupación. Mientras algunos científicos tratan de que la población no caiga en lo que muchos califican ya de "psicosis", otros tantos no dejan de clamar por nuevas restricciones para evitar un mayor avance de esta variante. En medio de un auténtico debate, ha sido uno de los mayores y más prestigiosos virólogos de Alemania, Christian Drosten, quien no se ha mordido la lengua a la hora de dar su punto de vista sobre esa nueva variante, que tantas y tantas disputas ha generado en el campo científico.

El virólogo alemán ha querido dejar claro, en primer lugar, que no podemos descartar que ómicronpueda llegar a ser más grave que las mutaciones que conocíamos hasta ahora y se ha referido, especialmente, a todas aquellas personas que no han pasado todavía la enfermedad y a quienes no se han vacunado. Sin embargo, el virólogo ha matizado que todavía no hay datos suficientes para valorar si, realmente, podría ser tan peligrosa.

EFE/EPA/ANDREAS GORA / POOL



"Es significativamente más rápida de lo que estábamos acostumbrados con la variante delta", han sido sus declaraciones referidas a su facilidad de transmisión.

"La información de lo que está sucediendo en Sudáfrica me preocupa cada vez más. Lo que se está viendo es que especialmente los niños más pequeños tienen que ir al hospital cada vez más, con enfermedades más severas", ha señalado el experto alemán. Una situación que ha querido extrapolar a Alemania: "El caso de Sudáfrica podría trasladarse a la situación alemana y temer que quieres no se han vacunado y que no han superado la enfermedad desarrollen una forma grave con el virus".

No obstante, Drosten ha apoyado las vacunas como una forma para combatir, desde abajo, la pandemia de coronavirus: "Cualquiera que pueda, tiene que recibir una dosis refuerzo ahora. Todas las personas no vacunados tienen que sentarse y pensar con mucho cuidado si realmente quieren seguir así, en vista de este nuevo peligro".

La variante ómicron, presente en 86 de todo el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado este sábado de que la variante ómicron del coronavirus se ha detectado ya en 89 países y ha alertado de que continúa expandiéndose rápidamente.

Los casos de ómicron confirmados se duplican cada 36 y 72 horas en los países en los que ya está presente, según el informe de la OMS, que indica que la variante tiene una "ventaja de crecimiento sustancial" sobre la variante delta, hasta ahora dominante.





Por ello se espera que la ómicron supere pronto a la delta y se convierta en la dominante. En cualquier caso, la OMS advierte de que no se sabe si el rápido crecimiento de la ómicron se debe a una mayor transmisibilidad, a una mayor capacidad de contagiar a personas vacunadas o a una combinación de ambas.