Un reconocido virólogo alemán se atreve a decir cuándo acabará la pandemia en España: "Bajo control"

Cuando el virus estaba apenas llegando a Europa, Christian Drosten predijo que el 70% de nosotros terminaría contagiándose a menos que apareciese una vacuna. En aquellos días muchos científicos y gobiernos mantenían que las mascarillas no eran necesarias y solamente Angela Merkel confió en la advertencia del jefe de Virología de la Charité de Berlín, posiblemente el hospital más prestigioso de Europa. Pero incluso Merkel fue tachada de agorera cuando repitió en voz alta esa predicción. El tiempo demostró que Drosten tenía razón y la pandemia fue confirmando, para nuestra desgracia, todas y cada una de sus posteriores predicciones. Hoy, sin embargo, Drosten nos regala una buena noticia: según sus cálculos, España está en condiciones de superar definitivamente la pandemia en primavera.

“Nosotros estamos todavía muy lejos”, lamenta la situación de la pandemia en Alemania, “de hecho, en cuando la variante Delta se imponga con toda su fuerza nuestros hospitales se van a ver de nuevo saturados este invierno”. “En cambio, países con índices de vacunación altos como España y Portugal podrían dejar atrás definitivamente la pandemia en primavera”, señala en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel, en la que explica que cuando una gran parte de la población está ya inmunizada puede esperarse que se produzcan solamente brotes regionales. Ese será el caso de España en primavera, avanza, que pasará de la situación pandémica a lo que los expertos denominan “situación endémica”, en la que el virus sigue presente pero está ya sanitariamente bajo control”.

Eso sí, a aunque España esté en el buen camino, Drosten aconseja por igual a todos los países y ciudadanos no bajar la guardia del todo. “Cada quién debe seguir pensando si puede reducir sus contactos”, recomienda, “la responsabilidad de los ciudadanos, por encima de las normativas que establezcan los gobiernos, nos ha ayudado en todas y cada una de las olas a superar la situación y ha salvado muchas vidas al evitar el colapso del sistema sanitario”.

Para Alemania, en cambio, batiendo récord de incidencia por noveno día consecutivo y con una tasa que supera los 300 nuevos casos por cada cien mil habitantes en siete días, Drosten vaticina que este invierno morirán otras 100.000 personas más a causa del virus, si no se vuelve a los cierres. Señala como causas directas la ausencia de restricciones, directamente relacionada con el vacío de poder, en plena transición de gobiernos después de las elecciones del pasado 26 de septiembre, y el estancamiento de la campaña de vacunación por debajo del 70%. Los partidos que están negociando la próxima coalición de gobierno escuchan su advertencia y están allanando el camino a una nueva y estricta normativa. Esta nueva ley, tal y como está redactado el proyecto hasta el momento y a la espera de ser votado por el Bundestag, impide el acceso a los no vacunados a bares, restaurantes, piscinas públicas y otros espacios cerrados en buena parte del país, además de no permitirles utilizar el transporte público si no se han realizado un test como máximo 24 horas antes y que haya dado negativo. El presidente de Baviera, Markus Söder, está llamando al confinamiento de los no vacunados, al estilo de lo que la vecina Austria ha puesto ya en marcha.