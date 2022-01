Un reconocido virólogo estadounidense hace una preocupante predicción sobre el final de la pandemia

Todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿cuándo llegará el final de la pandemia de coronavirus? Lo cierto es que hay expertos que apuntan que podría darse por concluida cuando comience a considerarse un virus endémico, y por ende, una enfermedad estacional como la gripe.

Hay otros que, por el contrario, no creen que sea tan sencillo ponerle fecha e incluso se atreven a situar ese momento bastante alejado en el tiempo. El último ha sido el virólogo estadounidense, Gregory Poland. El director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo, durante una Webinar para médicos especialistas, ha hecho recientemente una predicción sobre cuándo podría llegar el fin de la pandemia.

Desde que comenzó la pandemia, se estima que ya han muerto más de cinco y millones y medio de personas a causa del mismo y más de 355 millones se han infectado a causa del mismo. Si bien hay quienes creen que la variante ómicron podría suponer el final de la pandemia, Gregory Poland no lo tiene tan claro y su punto de vista, lamentablemente, no es tan optimista.





La predicción de un prestigioso virólogo estadounidense sobre el fin de la pandemia

De acuerdo con el virólogo, la sociedad deberá aprender a convivir con el virus a lo largo de los años, porque todavía "no estamos en ninguna etapa en la que podamos predecir endemicidad", aseguró. En este sentido, quiso recordar la importancia de vacunarse frente al virus, para evitar así una sintomatología grave y reducir la mortalidad a causa del mismo.

"No se sabe a ciencia cierta", apuntó. "Las pandemias y epidemias, pese a las inmunizaciones que se realicen, perduran a lo largo de las décadas y resultan difíciles de erradicar", añadió inmediatamente. Gregory Poland aseguró, además, que no nos va a resultar fácil acabar con el virus. "La razón por la que digo esto es porque no estamos en ninguna posición de brindar ningún panorama certero todavía", agregó.





"No veremos muy pronto el final de la pandemia", aseveró. No obstante, el virólogo estadounidense apunto que sí veremos "un descenso de la tasa de mortalidad, comparado con lo que vivimos al principio, hace dos años, pero vamos a retomar la normalidad muy lentamente". En último lugar, y ante el debate internacional sobre comenzar a tratar el virus como una enfermedad estacional, también fue muy claro: "No estamos en ninguna etapa en la que podamos predecir la endemicidad".

Además, quiso recordar que el coronavirus que actualmente conocemos, "tiene capacidad de infectar a los animales". Esto significa, por lo tanto, que "puede circular indefinidamente a medida que se transmite entre especies y continúa mutando". También quiso referirse al denominado pasaporte covid, que a su juicio se convertirá en "un requisito fundamental en las fronteras y aeropuertos".