El vídeo que demuestra que un misil impactó contra el avión que se estrelló en Irán

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. ha aceptado la propuesta de Irán para participar en la investigación sobre el siniestro del avión ucraniano, en medio del debate sobre si fue un misil iraní el que causó el derribo de la aeronave y tras la negativa inicial de las autoridades iraníes a permitir que investigadores de Estados Unidos o de Ucrania pudieran acceder a las cajas negras.

El Boeing 737-800 de las líneas aéreas ucranianas que cubría la línea Teherán-Kiev y que se estrelló al poco de despegar del aeropuerto internacional Imán Jomeiní, causando la muerte de sus 176 ocupantes podría haber recibido el impacto de un misil como se puede ver en un vídeo que llevan hoy en sus ediciones digitales, tanto el The New York Times y The Guardian. Vídeo cuya autenticidad ha verificado el periódico estadounidense.

En el vídeo, verificado por The New York Times se aprecia cómo un objeto que describe una trayectoria similar a la de un misil impacta contra el avión y se produce una explosión.

Según la publicación de The New York Times, al parecer el piloto intentó regresar al aeropuerto, pero no pudo conseguirlo.