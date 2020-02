El viceministro iraní de Salud comparece ante los medios con síntomas de coronavirus y luego es diagnosticado

El viceministro iraní de Sanidad, Iraj Harirchi, ha anunciado a través de un vídeo que ha dado positivo en dos análisis por coronavirus, por lo que da por hecho que se ha contagiado del Covid-19.

La noticia llega después de que hace unos días Harirchi compareciera ante los medios de comunicación y mostrase síntomas evidentes de los que se asocian al coronavirus, como tos y sudor. Durante la rueda de prensa, el viceministro iraní se lleva en repetidas ocasiones la mano y un pañuelo a la cara. Este martes, varios de los periodistas que asistieron a la comparecencia han dicho no encontrarse bien y han criticado la irresponsabilidad de Harirchi.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC