La UE pide elecciones a Maduro sin concretar plazos

La Unión Europea (UE) ha urgido este sábado a Nicolás Maduro a convocar elecciones en Venezuela "en los próximos días" y ha abierto la puerta a reconocer al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente del país en caso contrario.

"En ausencia de un anuncio (...) de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos días, la UE tomará otras

medidas, incluso sobre el tema del reconocimiento del liderazgo del país en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana", señaló la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, en una declaración consensuada por los Veintiocho.

Here my statement on behalf of the #EU and its 28 Member States on #Venezuela: https://t.co/I6FAQ3qWrP