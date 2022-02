Unos padres italianos se oponen a que su hijo de dos años reciba sangre de personas vacunadas

Los medios italianos siguen con preocupación el caso de este pequeño de dos años, que sufre desde su nacimiento una importante cardiopatía por la que debe someterse a una operación de corazón en el hospital Sant'Orsola de Bolonia. El problema es que sus padres, antivacunas militantes, se han negado a firmar el consentimiento para que durante la intervención se le realicen transfusiones de sangre de donantes vacunados contra la Covid-19.

Ante la urgencia de la operación, los padres están pidiendo voluntarios no vacunados que donen sangre a través de las redes sociales y entre los canales en los que se mueve el movimiento NoVax, con gran actividad en Italia. Los responsables del hospital no aceptan la sangre de estos voluntarios si no están “controlados”, porque aseguran que las donaciones de sangre deben seguir unos protocolos legales que garanticen la seguridad de las trasfusiones.

El caso está ahora en manos de los tribunales de Módena y se espera en breve su decisión. El juez ha escuchado a los padres y a sus abogados. Ellos argumentan que la sangre de los vacunados es peligrosa y han expuesto al juez motivaciones religiosas y supuestas razones médicas relacionadas con la enfermedad del niño.

El director del Centro Nacional de Sangre, Vincenzo de Angelis ha salido al paso asegurando que la sangre de los vacunados es absolutamente segura.

El hospital insiste en que la situación del pequeño es crítica y la operación no puede demorarse sin que se arriesgue la vida del niño.