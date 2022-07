La Unión Europea estudia modificar sanciones a Rusia si afectan a alimentos o fertilizantes

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que las sanciones de la UE a Rusia "no son culpables de los precios altos de los alimentos o los fertilizantes", aunque se ha abierto a modificarlas en el caso de que alguna esté teniendo un "efecto indirecto" en estos mercados.

Así se ha expresado Borrell durante su participación en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en el que ha opinado que, ante las sanciones, hay actores económicos que están "sobrerreaccionando".

"Pudiendo hacer algo que no está prohibido, no lo hacen por miedo a no tener problemas", ha subrayado el diplomático, quien ha señalado que ya ha alertado a los ministros de exteriores de los países africanos que las sanciones "no dificultan sus importaciones de trigo o fertilizantes".

"Si hay algún fenómeno que impacta en esas exportaciones rusas, por supuesto que lo vamos a estudiar y lo vamos a eliminar", ha añadido.

El alto representante ha advertido de que el "relato ruso" trata de "presentar al mundo" que las sanciones europeas están provocando los altos precios en los alimentos o la energía, pero ha insistido en que las sanciones propuestas por la UE "excluyen expresamente alimentos y fertilizantes".

"No le podemos echar la culpa a las sanciones, pero si tales cosas ocurren, que pueden ser efectos indirectos, sin duda que lo vamos a vigilar y a advertir a los operadores para que tal cosa no ocurra", ha reiterado Borrell.

En este sentido, el alto representante de la UE también ha afirmado que las sanciones contra Rusia no han repercutido en el precio de la energía y ha señalado que desde que se impusieron, el precio "no ha hecho más que bajar".

"Correlación no es casualidad", ha subrayado Borrell, quien ha lamentado que el precio de la energía "sigue siendo alto" porque subió en enero, antes de la guerra.

Además, ha considerado que las sanciones "si tienen efecto", aunque "no inmediato", ante las "voces discrepantes" con estas políticas, y ha señalado que Rusia "va a verse afectada" en sectores "más críticos" como el tecnológico.

"No van a hacer que acabe la guerra mañana", ha reconocido el diplomático, quien ha añadido que "hay que seguir poniendo presión" al Gobierno de Putin para que cese la invasión.

MÁS ATENCIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Borrell ha participado en el curso "América Latina y la Unión Europea: democracia, desarrollo y renovación del contrato social. retos para la presidencia española de la UE 2023", donde ha entonado el "mea culpa" y ha reflexionado que la UE debe prestar "más atención" a esa región.

"Tenemos que poner las cartas sobre la mesa", ha reiterado Borrell, quien ha lamentado que el "esfuerzo inversor" de España y otros países europeos no se ha traducido en "una inversión en relaciones políticas" con el entorno latinoamericano.

Así, ha opinado que la Presidencia de España en el Consejo de la UE en 2023 puede ser una "gran oportunidad" para apostar por la región, ya que, según ha advertido, otros socios europeos tienen "prioridades" en otras partes del mundo.

En este sentido, ha pedido que antes de que llegue la Presidencia española, la UE pueda desbloquear los acuerdos comerciales con Chile o México y con Mercosur, un convenio que, ha lamentado, está "en el congelador".

"Si Europa no es capaz de desbloquear esos acuerdos comerciales, francamente, creo que perdemos mucha credibilidad", ha alertado.