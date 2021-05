Una pareja de la India celebra su boda en pleno vuelo para burlar las medidas covid

Muchas han sido las imágenes indignantes que se han hecho virales deste el estallido de la pandemia mundial causada por el covid-19.

Sin ir más lejos, a principios de este mes de mayo, en España, las redes se llenaron de críticas ante la actitud de miles de personas que se empezaron a congregar en las plazas y en otros espacios públicos con el fin del Estado de Alarma.

Imagenes de ese tipo se han podido ver, con alguna diferencia, en casi todos los lugares del mundo, pero lo ocurrido esta semana en la India parece difícil hasta de imaginar.

Ante la complicada situación por la que atraviesa el país, el gobierno optó por adoptar medidas sanitarias más restrictivas como, entre otras cosas, regular el aforo máximo de personas permitidas en eventos sociales, como por ejemplos en las bodas.

Una medida que, parece, no terminó de convencer a una pareja de prometidos originaria del Distrito de Madurai, perteneciente al estado de Tamil Nadu, en cuyos planes de celebración contaban con más de los 50 invitados permitidos en la zona.

Rebajar el número de invitados, parece, no fue una opción, como tampoco lo fue posponer el evento. La solución, sin embargo, ha sido tan curiosa como polémica.

Como la medida de los aforos varía en cada estado, los enamorados decidieron unirse en matrimonio en el aire, donde no se les podría exigir ningún tipo de medida de esta naturaleza.

Y así, tomaron la decisión de celebrar su matrimonio en un vuelo comercial el pasado 23 de mayo, según lo informado por Indian Express. Así, congregaron a sus invitados en un vuelo que salía desde Madurai en dirección Bangalore, operado por la compañía local de bajo coste SpiceJet.

En las imágenes de la celebración se puede ver entre flores y otros adornos, a un gran número de personas a bordo de la aeronave, de pie y sin respetar ningún tipo de medida como podría ser la distancia de seguridad o el uso de mascarillas, desatando a ira y las críticas de muchos usuarios en redes sociales, como es el caso de @Kamalbagga15, que compartió un vergonozoso video denunciando los hechos.

A couple tied knot inside a SpiceJet aircraft yesteday

How can they get permission from aviation or Airline ? It's gross violation and criminal family should be prosecuted.#COVID19#COVIDEmergency#Covid19IndiaHelp#COVIDSecondWave@LambaAlka@MonikaSinghSays@MahuaMoitrapic.twitter.com/8xfqurxpGT