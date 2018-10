Una mujer acusa a un niño de 9 años de agresión sexual por rozarle con su mochila

Una neoyorkina de 53 años se ha convertido en el foco de las críticas de las redes sociales. El motivo, denunciar que un niño de 9 años le había agredido sexualmente mientras estaba en una tienda de Brooklyn.

Pero uno de los presentes en la tienda grabó la llamada de Theresa Klein, la denunciante, y su forma de dirigirse a la policía para denunciar al menor arrancó las primeras críticas.

El suceso siguió siendo protagonista en las redes y un segundo vídeo, el capatado por las cámaras de seguridad del establecimiento, mostrada que el menor tan solo había rozado con la mochila Klein, por lo que las críticas volvieron a incrementarse.

Pero, según cuenta The New York Times, la actuación de Klein habría respondido a motivos raciales.

Ante tal revuelo, la mujer ha tenido que pedir disculpas y decir que ella no es racista. Unas disculpas insuficiente para los usuarios de las redes.

You're disgusting #teresasueklein - I really hope that somewhere inside of you, you feel some kind of regret and shame about your actions and the distress that you caused to this child and his family. #CornerstoneCaroline << they're everywhere ��https://t.co/7NtmAgL4sC