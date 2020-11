Una barcelonesa en Corea del Sur: “Aquí llevan mascarilla hasta los bebés”

“Una de las cosas que han hecho en Corea del Sur desde el principio -y siguen haciendo- son los test masivos, realmente masivos, no como en España; desde el principio se hicieron test a saco, y siguen haciendo, no han escatimado en ningún momento”, dice Coco Cugat, una arquitecta barcelonesa que reside en Seúl. Corea del Sur empezó siendo la segunda nación con más casos de covid-19 después de China. Han pasado más de ocho meses, y ahora hay 93 países con más positivos que esa nación asiática, que ha registrado un total de 32.887 casos y 516 fallecimientos desde que apareció el coronavirus. Esta semana el gobierno surcoreano ha empezado a imponer restricciones porque cree que comienza para ellos la tercera ola de contagios. “Está empezando lo que llaman el tercer rebrote y creen que las subidas de ahora son el inicio de un nuevo pico. Esta semana en Seúl los casos han sido mas de 300 al día y han impuesto restricciones: han vuelto online escuelas a las que se podía asistir, las guarderías están abiertas sólo para situaciones de emergencia, los cafés sirven sólo para llevar, las discotecas y bares están cerrados, y a los restaurantes sólo se puede ir durante el día, a partir de las nueve de la noche únicamente dan servicio para llevar”, explica a COPE la arquitecta.

Las autoridades surcoreanas han utilizado también otros instrumentos para frenar la propagación del coronavirus en su territorio. Coco Cugat asegura que “la mayoría de la gente sigue trabajando -si puede- en la oficina; pero las oficinas han controlado mucho la situación, y a los que tienen la temperatura alta les mandan a casa, y les hacen estar en cuarentena los días que ellos deciden”. Los centros comerciales siguen abiertos, aunque “desde febrero te controlan la temperatura al entrar, y tienes que dar tus datos en todos los lugares: restaurantes, cafeterías y algunas tiendas”. Además, “todo el mundo lleva mascarilla, si te subes a un taxi sin mascarilla, el taxista no te deja subir, y también la llevan los niños, incluso bebés, es increíble”.

Sobre lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos -donde se han disparado los contagios-, los surcoreanos “alucinan, y no lo pueden llegar a entender”, señala esta ciudadana barcelonesa. “Cuando saben que eres española te preguntan por tu familia. Aquí no se lo creen. Hay mucha más población, en España no tenemos una ciudad donde haya tantos millones de habitantes como en Seúl, y cómo puede ser que aquí lo tengan tan controlado y allí no”, afirma Coco Cugat.