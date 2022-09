"Una bala en la recámara": un experto explica qué ha podido suceder en el intento de asesinato de Kirchner

El intento de asesinato a la vicepresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha dado que hablar por cómo se ha producido. Tras la tentativa de magnicidio, el presidente del país, Alberto Fernández, ha asegurado que el arma contenía cinco balas, pero ninguna funcionó cuando el atacante apretó el gatillo. El hombre ya ha sido identificado por la policía -Fernando Andrés Sabag Montiel, ciudadano brasileño de 35 años-, momentos después de haber apuntado con el arma a la expresidenta de Argentina.

Para entrar en detalles sobre lo que pudo ocurrir con la pistola en el intento de asesinato con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, en COPE hemos hablado con Daniel Álvarez, experto en armas y vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma en España: “En principio puede ser de la munición, porque se supone que este hombre iba con un cartucho en la recámara, con el arma amartillada y a la hora de efectuar el disparo no se ha producido. ¿Por qué? Porque la munición estaba en malas condiciones o, también, puede ser que la aguja percutora del arma tuviese algún tipo de problema. En ese caso no se ha producido la detonación”, explicaba el experto.

En esta misma línea, Daniel Álvarez ha detallado cómo era el arma con el que se apuntó a la vicepresidenta argentina: “Es un arma subcompacta, una Bersa Lusber 84, de pequeño tamaño y tiene que ir con el cartucho en recámara. Por esto, yo creo que puede ser más un tema de munición que del arma en sí”. Además, también ha explicado cómo es el funcionamiento de este arma en sí: “Esta pistola en concreto es una por acerrojamiento de masas. Es una pistola de pequeño calibre, del 7.65mm. No llega a ser de bolsillo y está fabricada en Argentina. En principio no es una pistola de mala calidad. Por eso resulta bastante extraño que no haya funcionado, sobre todo el primer disparo porque este hombre tendría que tener el arma acerrojada y con el cartucho en la recámara, con lo cual, era apretar el gatillo y que el martillo volcase la aguja percutora y esta el pistón del cartucho, y que se convirtiese la detonación. Con lo cual es muy extraño”, contaba Daniel Álvarez.

El suceso ocurría este jueves 1 de septiembre en Buenos Aires, cuando se celebraba una vigilia en su apoyo -hecho que se lleva realizando desde que el pasado 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani pidiese 12 años de prisión para la vicepresidenta argentina, entre otras cosas-. Un hombre intentaba disparar contra la Cristina Fernández de Kirchner en los alrededores de su domicilio. Tal y como relataba en 'Herrera en COPE' el corresponsal de Argentina, Ernesto Coco, “la vicepresidenta volvía a la residencia después de una sesión bastante convulsionada en el Senado y la gente se encontraba en la calle esperándola para brindarle su apoyo y saludarla”. “En ese momento un hombre se mezcla entre la muchedumbre, levanta su brazo izquierdo y a menos de medio metro apunta su pistola, una Bersa calibre 32 semiautomática, apta para disparar, según la Policía. Cuando el hombre apunta a Cristina, se escucha un 'clack'”, contaba Coco, añadiendo que “el disparo no sale del caño porque en ese momento ningún proyectil estaba en la recámara de la pistola”.