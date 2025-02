El ultimátum de Trump a Hamás si no libera rehenes antes del sábado: "Se va a abrir el infierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una advertencia contundente a la organización islamista Hamás. En un mensaje directo desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense aseguró este lunes que si el grupo terrorista no libera a todos los rehenes antes de la medianoche del sábado, se producirá un cambio radical en la situación de la Franja de Gaza.

"Si no devuelven a todos los rehenes antes del sábado a las 12, se va a abrir el infierno", expresó Trump, dejando claro que, en su opinión, el alto al fuego en Gaza estaría en peligro si Hamás no cumple con los acuerdos establecidos. "Lo que diría es que cancelemos todo y todo está permitido", añadió el presidente estadounidense, dando a entender que el compromiso de paz podría desmoronarse de manera irrevocable.

Trump subrayó que, aunque Estados Unidos no se inmiscuiría directamente en la respuesta a Hamás, la postura del gobierno estadounidense sería firme. "Israel puede hacer lo que considere", aclaró, sugiriendo que la presión sobre el grupo islamista podría intensificarse si no se lleva a cabo el canje de rehenes acordado.

El proceso de intercambio de prisioneros ha sido uno de los pilares del alto el fuego entre Israel y Hamás, iniciado en enero. Según los términos pactados, el grupo islamista se comprometió a liberar a los rehenes israelíes, a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. Sin embargo, la situación parece haberse complicado debido a discrepancias en los plazos y las condiciones acordadas.

Hamás, a través de su portavoz, ha reiterado su disposición a continuar con el canje previsto para el 15 de febrero, pero ha condicionado su cumplimiento a que Israel respete todos los términos del acuerdo. En este sentido, los islamistas han señalado que el gobierno israelí ha incumplido algunos de los compromisos, como el retraso de cinco días en el regreso de los desplazados al norte de Gaza o los ataques continuos a civiles en la Franja.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reaccionado con cautela ante las declaraciones de Trump. Tras el anuncio de la amenaza, Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete de seguridad para evaluar la situación. En un contexto tan volátil, se prevé que las decisiones que se tomen en las próximas horas puedan cambiar radicalmente el panorama en Gaza.

El presidente estadounidense ha dejado claro que su paciencia con Hamás tiene un límite, y si el grupo islamista no cumple con su parte del acuerdo, no dudará en dar luz verde a una ofensiva más agresiva contra la organización. "Si no regresan los rehenes, no habrá más alto el fuego", reiteró Trump en su intervención.

Este nuevo desafío en el conflicto israelo-palestino ha puesto en jaque la delicada tregua alcanzada tras meses de intensos combates. La amenaza de Trump podría tener repercusiones más allá de la liberación de los rehenes, ya que si Hamás no cumple con los términos establecidos, la situación en Gaza podría escalar aún más, con consecuencias impredecibles para la región.

La posición de Trump refleja la presión internacional sobre Hamás para que cumpla con los compromisos asumidos. Sin embargo, la respuesta de Israel, así como la posible intervención de Estados Unidos en caso de que se rompa el alto el fuego, podrían reconfigurar el equilibrio de poder en la Franja de Gaza. El mundo está a la espera de los acontecimientos, mientras las tensiones se disparan en el conflicto más largo y complejo del siglo XXI.