Ucrania anuncia que comenzará a exportar cereal por mar esta semana

El ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, anunció este lunes que su Gobierno prevé que las exportaciones de cereal por la vía marítima, bloqueadas a causa de la guerra, se reanuden esta misma semana.



La salida de barcos de los puertos ucranianos en el mar Negro se producirá en el marco del acuerdo firmado el pasado 22 de julio en Estambul, según dijo el ministro en una comparecencia en Kiev, citada por la agencia Interfax.



Según sus estimaciones, la reapertura de los puertos permitirá exportar mensualmente unos 3 millones de toneladas, lo que le reportará a Ucrania ingresos adicionales de 1.000 millones de dólares.



Kubrakov indicó que el centro de coordinación que se creará en Estambul para supervisar el funcionamiento del corredor humanitario para la salida del grano comenzará a funcionar el miércoles, 27 de julio.



No obstante, sus funciones no se extenderán a las aguas territoriales ucranianas, en las que según dijo, "sólo las autoridades ucranianas tendrán la competencia de gestionar y garantizar todos los procesos".



Las labores de desminado se realizarán exclusivamente en los corredores creados para permitir la salida de los cargamentos de grano y todas las embarcaciones serán acompañadas por navíos del Ministerio de Infraestructuras, agregó.



Por su parte, el viceministro de Infraestructuras, Yuri Vaskov, señaló que, si todo va según lo previsto, el primer cargamento de cereal saldrá esta semana del puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa.



"Le seguirán el puerto de Odesa y el puerto de Pivdenny," afirmó y aseguró que en un plazo de dos semanas el Ministerio estará técnicamente preparado para exportar de todas las terminales de los tres puertos en cuestión.



El acuerdo firmado la semana pasada bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de Turquía prevé la creación de un corredor marítimo para aliviar la crisis alimentaria provocada por el bloqueo ruso a los puertos ucranianos del mar Negro.



No obstante, tras los ataques lanzados el sábado contra el puerto comercial de Odesa, Ucrania acusó a Rusia de "escupir en la cara" a la ONU y a Turquía y afirmó que Rusia deberá asumir "toda la responsabilidad" si se rompe el acuerdo.