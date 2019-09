Trump tira de ironía para burlarse de Greta Thunberg : "Parece que es una niña muy feliz"

La polémicas de Twitter del presidente norteamericano, son más que habituales. Tanto es así que, en la pasada cumbre del clima celebrada en Nueva York en la ONU, tras presentarse por sorpresa, Trump ha decidido comentar la que ha sido sin duda la ponencia de la jornada. Greta Thunberg, esa niña de 16 años que ha movilizado a los ecologistas del planeta, se volvió viral por su apasionado discurso.

Discurso criticado a ambos lados del charco (remarcable es lo dicho por Vox en España):

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al apasionado discurso ante la ONU de la activista sueca Greta Thunberg con un mensaje en tono de burla, un tuit que provocó hoy controversia debido a que la adolescente padece el síndrome de Asperger.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO