Trump sanciona a la Corte Penal Internacional por sus acciones contra Estados Unidos e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos e Israel, sus aliados más cercanos. Esta decisión llega en un contexto de creciente tensión entre Washington y el tribunal internacional, que ha tomado medidas contra funcionarios de ambos países.

En un documento oficial, Trump calificó las acciones de la CPI como "ilegítimas e infundadas", destacando que el tribunal ha emprendido investigaciones contra el personal estadounidense y el gobierno israelí. En particular, la corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Galant, ambos acusados de crímenes de guerra relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

El presidente estadounidense expresó que las decisiones de la CPI constituyen un "precedente peligroso", ya que ponen en riesgo a miembros actuales y pasados del gobierno de Estados Unidos, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes podrían ser objeto de "acoso, abuso y posible arresto". Según Trump, este tipo de conducta "amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos" y socava la seguridad nacional del país.

La orden ejecutiva subraya que Estados Unidos sigue comprometido con la rendición de cuentas, pero que dicha responsabilidad no debe ser ejercida por la Corte Penal Internacional. En este sentido, Trump pidió que la CPI respete la decisión de Estados Unidos y de otros países aliados que no desean someter a su personal a la jurisdicción de este tribunal.

Como parte de la nueva medida, se implementarán sanciones financieras a los miembros de la CPI, así como a sus familias inmediatas (cónyuges e hijos) que participen en investigaciones contra ciudadanos de Estados Unidos o de sus aliados. Además, se suspenderán los visados para viajar a EE. UU. para aquellos que se encuentren implicados en dichas investigaciones, a menos que el Departamento de Estado determine lo contrario.

El presidente de EE. UU. también declaró una "emergencia nacional", argumentando que cualquier intento de la CPI de investigar, arrestar o procesar a individuos de Estados Unidos o Israel representaría una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior del país. De acuerdo con la orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro deberá entregar en un plazo de 60 días una lista de otras personas que podrían ser objeto de sanciones.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump toma medidas contra la CPI. En 2020, durante su primer mandato, Trump ya impuso sanciones contra la fiscal principal de la CPI, Fatou Bensouda, debido a una investigación que el tribunal llevaba a cabo sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. La CPI, creada bajo el Estatuto de Roma, es un tribunal internacional cuyo objetivo es juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, Estados Unidos, al igual que otros países como Israel, Rusia y China, no reconoce la jurisdicción de la corte, ya que no es miembro de la misma.

El reciente endurecimiento de la postura de Trump se produce también después de que la semana pasada, en el Senado estadounidense, los demócratas bloquearan un intento de los republicanos de sancionar a la CPI en respuesta a las órdenes de arresto emitidas contra Netanyahu y Galant. La administración Trump considera que estos intentos de la CPI son parte de una agenda "maligna" contra sus aliados más cercanos.

El gobierno estadounidense ha reiterado que Israel es un "aliado estrecho" de Estados Unidos, lo que justifica la postura del presidente Trump en defensa de los intereses israelíes. La relación entre ambos países es estratégica, con implicaciones tanto en política exterior como en seguridad, y la CPI ha sido vista por Washington como una amenaza a esa alianza. La sanción a la Corte Penal Internacional también ha sido interpretada como un mensaje claro de que el gobierno de Trump no tolerará intromisiones en los asuntos internos de sus aliados más cercanos.

El encuentro de Trump con Netanyahu este martes, en el que discutieron temas clave de la relación bilateral, refuerza la idea de que Estados Unidos sigue comprometido con su apoyo a Israel, especialmente en un contexto de tensiones internacionales por la situación en Gaza. Netanyahu, quien se encuentra de visita oficial en Washington, también ha mantenido encuentros con importantes figuras del Congreso y del Gobierno de EE. UU., incluidas reuniones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.