Trump promete a Boris Johnson un acuerdo comercial rápido después del Brexit

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este domingo un pacto comercial bilateral "bastante rápido" al primer ministro británico, Boris Johnson, después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea.

El acuerdo llegará "bastante rápido", ya que "no prevemos ningún problema", ha asegurado Trump en unas breves declaraciones a la prensa durante un desayuno de trabajo con Johnson, en la primera reunión que ambos mantienen desde que el británico llegó a la jefatura del Gobierno de su país.

Trump ha manifestado su apoyo a Johnson, del que cree que es "el hombre adecuado" para sacar al Reino Unido de la Unión Europea.

"Estamos trabajando en un acuerdo comercial muy amplio y creo que saldrá adelante", recalcó el estadounidense, quien subrayó que ahora los británicos "no tendrán el obstáculo, el ancla alrededor del tobillo", en referencia a la todavía pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea.

Mientras tanto, Boris Johnson ha avisado de que "habrá conversaciones duras" con Washington, pero también de que hay "enormes oportunidades para el Reino Unido en el mercado estadounidense" que actualmente su país no puede aprovechar.

Uno de los asuntos que más preocupa en el Reino Unido es que Washington pueda exigir a Londres la apertura de su sistema público de sanidad (NHS) a empresas privadas estadounidenses, pero Johnson ha asegurado que tanto él como Trump lo han descartado.

"Hay una unanimidad completa sobre eso", recalcó el primer ministro británico.

Trump, que nunca ha ocultado sus preferencias y simpatías por Johnson, ha asegurado que será "un gran primer ministro".