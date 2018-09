Trump y Macron conversan sobre la relación comercial entre EE.UU. y la UE

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha reunido con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y ha conversado con él sobre temas comerciales en un momento de crecientes contactos entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) para solucionar sus tensiones sobre el tema.

En un encuentro bilateral con Macron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Trump ha celebrado su buena relación con el presidente francés y ha recordado la "magnífica" visita que ambos hicieron a la torre Eiffel de París el año pasado. "Hemos tenido muy buenas experiencias. A veces, no tan buenas, pero en el 99% de los casos, muy buenas. A Francia le va muy bien, a nosotros nos va muy bien, y nos va bien juntos, que es importante", ha afirmado Trump a los periodistas al comienzo de la reunión.

El mandatario estadounidense ha asegurado que conversaría con el francés sobre "comercio", algo que Macron ha reiterado, pero ninguno de los dos dieron más detalles.

Las relaciones entre EE.UU. y la Unión Europea (UE) no pasan por su mejor momento, tras la decisión de Trump de poner fin a la exención de aranceles al acero y al aluminio hacia sus socios europeos y la posterior respuesta desde Bruselas.

Además, el mandatario estadounidense ha amenazado en repetidas ocasiones con imponer unos gravámenes del 20 % a todas las importaciones de vehículos llegados a EE.UU. desde la UE, un movimiento que no ha sentado bien al otro lado del Océano Atlántico. Trump incluso llegó a asegurar a principios de julio que Bruselas es "posiblemente tan mala como China" en cuestiones comerciales con Estados Unidos, a pesar de que su país gasta "una fortuna en la OTAN para protegerles".

No obstante, delegaciones de la UE y EE.UU. se reunieron este mes en Bruselas con la voluntad de avanzar juntos hacia la situación 'cero aranceles' y de mantener una relación comercial positiva.

