Trump dice que los demócratas quieren hacer que EE.UU. sea como Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la oposición demócrata quiere hacer que su país sea como Venezuela y les ha calificado como "el partido del crimen".

Durante un mitin electoral en el estado de Virginia Occidental, el mandatario ha cargado contra los demócratas y les ha acusado de querer hacer con EE.UU. un país como el que preside Nicolás Maduro: "(Quieren) hacer de nosotros Venezuela", ha asegurado Trump.

Thank you West Virginia - I love you! pic.twitter.com/Ou2umCfKp9