Trump descarta "por ahora" matar al líder supremo de Irán, aunque sabe exactamente dónde está

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que conoce "dónde se esconde" el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, pero descartó, "por ahora", tomar la decisión de matarlo.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora", señaló el mandatario republicano en la plataforma Truth Social. Trump advirtió de que no quiere "que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses" y subrayó que su "paciencia se está agotando".

Previamente, el presidente había asegurado que Estados Unidos tiene el "control total de los cielos de Irán" dado que cuenta con mejores rastreadores aéreos que la República Islámica.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que su Gobierno hará "lo que sea necesario", al ser preguntado sobre la posibilidad de matar al ayatolá Jameneí. Trump abandonó ayer abruptamente la cumbre del G7 de Canadá y regresó esta madrugada a Washington para reunirse con su equipo de Seguridad Nacional, en medio de los ataques entre Israel e Irán.

Desde que Israel bombardeó el viernes varias instalaciones nucleares y objetivos militares de Irán, ambos países han intercambiado ataques. En Irán han muerto más de 200 personas, entre ellas numerosos civiles. Mientras, en Israel, los lanzamientos de misiles iraníes han matado a 24 personas.

Aunque Estados Unidos ha negado tener participación alguna en los ataques israelíes contra la República Islámica, Trump ha sugerido que la ofensiva se produjo porque venció el plazo que él impuso a Teherán para cerrar un acuerdo nuclear.